HDP’li 5 belediyeye kayyum atandı

BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP'li 5 belediye başkanı terör örgütü PKK'ya mali destek sağlamak başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alındı. Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır'ın Eğil İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak ile Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak kaçtığı belirlenen bir belediye başkanı da her yerde arıyor.Batman'da görevden alınan Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Batman Valisi Hulusi Şahin görevlendirildi.Demir'in görevden alınmasının ardından bölgeye gelen gruba polis dağılmaları yönünde anons yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan grupta bulunan 16 kişi gözaltına alındı.