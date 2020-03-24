Hemşire anneden mesaj: Lütfen evlerinizde kalın

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan 4 ve 6 yaşındaki Bade Asya ve Muhammet Asrın Gündoğdu adlı iki kardeşin "Anne ve babamızı görmemiz için evde kalın" yönündeki çağrısını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın 'Mesajı herkes alsın istedik' notuyla yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü. İki kardeşin Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hemşire olarak görev yapan annesi Burcu Gündoğdu (30), çocuklarının yaptığı paylaşımdan dolayı çok duygulandığını belirterek, "Eşim askeri personel ve ben de sağlık çalışanıyım. Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey, lütfen evlerinizde kalın" diye konuştu.