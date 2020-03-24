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'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı

Son dakika gelen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'taki nevruz kutlamaları ve öncesinde alınan tedbirler kapsamında, / terör örgütü mensuplarının huzur ve güvenliği provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi için istihbari çalışma yaptı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 15:14 ABONE OL
Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı

'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarından Bulanık ilçesinde 3 köy muhtarı, 1 eski köy muhtarı, 2 eski belediye başkanı, 1 belediye encümeni ve 1 siyasi parti gençlik kolları başkanı hakkında adli işlem başlatıldı. 3 köy muhtarının da görevlerine son verildi.

40 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Ayrıca 21 Mart'ta nevruz kutlamalarını bahane ederek, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla lastik yakıp, slogan atan 29 şüpheli ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı
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