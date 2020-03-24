Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak az

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasına yönelik talebin hızla karşılandığını, 32 bin yeni personel alımının da onaylandığını bildirdi. Konuya ilişkin Twitter paylaşımında Sağlık Bakanı Koca'nın "Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum" ifadesine yer veren Albayrak, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az."