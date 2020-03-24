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Son dakika... Üyesi Yamanel: Türkiye için hızlı iyileşmeler olabilir

Coronavirüs ile mücadelede son dakika gelişmeleri ve açıklamaları gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , Çin'den getirilen ilacın koronavirüs hastalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, "Şu an yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir" dedi. İşte Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel'in görüşleri

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 17:09 ABONE OL
Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye için hızlı iyileşmeler olabilir

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, son dakika açıklamaları ve önemli tespitlerini aktardı. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, coronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den getirildiğini açıkladığı ilaca ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Yamanel, yeni tip coronavirüs (Kovıd-19) tedavisinde kullanılan birçok ilaç olduğunu söyledi. Sıtma ilacı, anti viral ilaçların bunlardan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yamanel, "Çin'den gelen ve gelecek olan ilaçlar da anti viral, yani virüsün etkinliğini azaltacak ilaçlar. Biz de Bilim Kurulu'nda bu hastalığın tedavi yöntemlerini tartışıyoruz. Bütün hekimlerimiz rehberlerden faydalanıyorlar ve Çin'den gelen olumlu sonuçları takip ediyoruz" dedi.

HIZLI İYİLEŞMELER OLABİLİR

Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den faydalı olduğu bilinen ilaçları getirttiğini hatırlatan Prof. Dr. Yamanel, "Tedavi bakımından hiçbir sorunumuz yok şu an için. Getirtilen ilaçlar hastalarımızda kullanılıyor. İlaçlar daha yeni geldiği için henüz bir şey söylemek erken; ama bu tedavilerin sonuçları Sağlık Bakanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde yapılacaktır. İlaçların bir kısmı geldi ve kullanılmaya başlandı. Ama şu anda daha çok yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir. Etkin bir ilaç olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye için hızlı iyileşmeler olabilir
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