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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli görüşmesi!

ile ilgili tedbirler artarak sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından önemli bir görüşmeyi duyurdu. Bakan Koca "Japonya’nın ile Bakanlığımızda bir araya geldik. tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık." dedi.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 19:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli corona virüs görüşmesi!

Son dakika haberi: Türkiye'nin corona virüse karşı mücadelesi hız kesmeden sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı paylaşımda, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bakanlıkta bir araya geldiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." dedi.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli corona virüs görüşmesi!
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