Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli corona virüs görüşmesi!

Son dakika haberi: Türkiye'nin corona virüse karşı mücadelesi hız kesmeden sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce yaptığı paylaşımda, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile bakanlıkta bir araya geldiğini bildirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş yerli corona virüsü aşısı açıklaması | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bay Akio Miyajima ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Koronavirüs tehdidine karşı yapılacak çalışmalar başta olmak üzere, insanlığın ortak yararı ilkesiyle geliştirebileceğimiz çalışmaları ele aldık. Bilgide, tecrübede birliktelik içinde olacağız." dedi.