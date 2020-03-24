“Virüs, babama çarptığına pişman olacak”

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dâhiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran oğlu Onur Taşçıoğlu, sürdürülen tedaviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Taşçıoğlu'nun durumunu soran öğrencilerine cevap veren Onur Taşcıoğlu, "Babam halen entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor. Babam için oluşturulan sağlık kurulu hocaları, tüm tedavi opsiyonlarını neredeyse her gün bir araya gelip, tartışıp gerekeni yapıyorlar. Babam ve tüm kahramanlar için dua" diyerek paylaşımda bulunmuştu.Taşçıoğlu önceki gün yeni bir açıklamada bulunarak şunları söyledi: Virüs babama çarptığına bin pişman olacak. Bu kadar güçlü, bu kadar arkası sağlam birini beklemiyordu. Az kaldı. Dün sabah bir bugün güzel bir gün. Kan sonuçlarında az da olsa düzelme mevcut babamın. Enfeksiyonda düşüş, kandaki oksijende artış mevcut. Bugün daha çok dua edin bu güzel insan için. Hayırlı kandiller...