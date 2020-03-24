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ezanı sonrası camilerde dua sesleri

Yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için ezanı sonrası tüm camilerden dua ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 21:05 ABONE OL
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri

Yatsı ezanı bitimi 90.bin cami minarelerinden dua ediliyor.

ERBAŞ DAVET ETMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

Tüm camilerden dua okundu | Video

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Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri
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