Başkan Erdoğan'dan son dakika corona virüsü toplantısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan önlemleri bir kez daha telekonferans toplantısında değerlendirdi. Bakanlarla tek tek yapılan görüşmede, alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlara önerilerde bulundu. Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" ifadelerini kullanması tebessüm yarattı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY YERLİ DEZENFAKTANI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli üretim yeni bir dezenfektanı Erdoğana gösterdi. Bordan yapıldığı anlaşılan dezenfektan için Başkan Erdoğan, "Bahsettiğiniz gibiyse ciddi bir reklam çalışması yapalım" dedi.

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BAKANLARA SOSYAL MESAFE UYARISI

Başkan Erdoğan telekonferans sırasında bakanların oturma mesafelerine de dikkat çekti. "Sosyal mesafeye uyun. Aranızda ne kadar boşluk var, yan yana oturmuşsunuz. En az 1.5 metre boşluk bırakın" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜN DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, dün de bakanlarla son durumu telekonferans sistemi üzerinden değerlendirdi. Erdoğan, okulların tatil sürecinden, fırsatçıların tutumuna kadar birçok konuda önemli mesaj verdi. Erdoğan, okulların tatili için, 'Bilim Kurulu işin ehli, kararı onların düşüncesi ile verin' derken, faturalarını ödeyemeyenlerin doğal gaz ve elektriğinin asla kesilmeyeceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın bugünkü kritik görüşmesinde görüntüler lanse edildi, ancak içerikler paylaşılmadı.

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