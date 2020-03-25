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Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı

- kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kapanan yolda, havaların düzelmesiyle beraber 47 gün sonra yol açma çalışmalarına başlandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:02 ABONE OL
Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günüde devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayda bölge arama kurtarma ve güvenlik için gelen ekiplerin araçları çığ altına kaldı. Elverişsiz hava koşulları nedeni ile yaklaşık 47 günden bu yana çalışmalara ara verilirken, havaların ısınmasıyla çalışmalar önceki gün itibarı ile yeniden başladı. Kara yolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir yandan çığ altına kalan araçlar tek tek çıkarırken, bir yandan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Çığın meydana geldiği bölge yol açma çalışmalarını yürüten ekipler, düşen çığlar dolayısıyla karın çok sert olduğundan dolayı yol açma çalışması yavaş yavaş ilerliyor.

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Facianın yaşandığı bölgede yol açma çalışmaları başladı
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