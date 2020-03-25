Son dakika: MEB harekete geçti! Can Ataklı'nın hakaretleri için flaş hamle...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Son dakika: Can Ataklı'dan EBA TV'deki başörtülü öğretmene öfke dolu skandal sözler | Video

CAN ATAKLI HAKARET ETMİŞTİ

Uzaktan eğitimin ilk gününde Tele1 televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Can Ataklı, başörtülü bir öğretmenin ders anlatması ile ilgili skandal sözler söylemişti. İşte Ataklı'nın hakarete varan sözleri:

Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var

TÜRBANLI ÖĞRETMENE "FACİA" DEDİ

Ataklı'nın hakarete varan sözleri bitmek bilmedi, "Bana göre yanlış ama var. Bu Milli Eğitim Bakanı ile bunu yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştiricem tabi kardeşim. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." ifadelerini kullandı.