Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, yalan söylediğini kendisini itiraf etti!

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiği gün yapılan işlemler sırasında bir infaz koruma memurunun kaba tavrına maruz kaldığını, kendisine "Sen kim oluyorsun, ben devletim" denildiğini ve darp edildiğini iddia etmişti. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Pehlivan'ın Silivri Cezaevi girişinde darp edildiğini söyledi.



PEHLİVAN: "DARP VE CEBİR GÖRMEDİM"

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı; Barış Pehlivan'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Barış Pehlivan'ın iddiasının aksine, cezaevine kabul-kayıt işlemleri sırasında tanzim edilen tutanağı bizzat "Darp ve cebir görmedim" yazarak imzaladığı öğrenildi.

Barış Pehlivan'ın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na girişi sırasında darp ve cebir görmediğine dair adli hekim raporu da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında; olay anına ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde de; Barış Pehlivan'a herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi herhangi bir hareketliliğin de yaşanmadığı tespit edildi.



MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın "Silivri Cezaevine girişinde kötü muamele gördüğü" ve darp edildiğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.





Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı; Barış Pehlivan'ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık; Silivri Cezaevi'nin kabul-kayıt işlemi tutanakları, kamera kayıtları, doktor raporları ile şüpheli ve tanıkların ifadelerini inceledi.



Barış Pehlivan'ın iddiasının aksine, cezaevine kabul-kayıt işlemleri sırasında tanzim edilen tutanağı bizzat "Darp ve cebir görmedim" yazarak imzaladığı tespit edildi. Başsavcılık; Barış Pehlivan'ın suç duyurusu kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



BARIŞ PEHLİVAN, CEZAEVİNE GETİRİLDİĞİ GÜN DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Barış Pehlivan, avukatı aracılığıya verdiği dilekçede, MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiği gün yapılan işlemler sırasında bir infaz koruma memurunun kaba tavrına maruz kaldığını, kendisine "sen kim oluyorsun, ben devletim" denildiğini ve darp edildiğini iddia etmişti.

OdaTV avukatı Hüseyin Ersöz, Barış Pehlivan'ın cezaevi girişinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini iddia etti.

Barış Pehlivan'ın avukatı Serkan Günel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pehlivan'ın anlatıldığı gibi kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Günel, ''Barış'ları ve Hülya Kılınç'ı ziyaretten şimdi çıktım. Kısaca anlatmak gerekirse uslubu nedeniyle uyardığı bir infaz memuru sırtına eliyle 2 kere vurarak hadi hadi içeri demiş... Pek tabi yarası beresi yok ancak bu hukuka aykırı bir muameleye maruz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bunu yapan kişinin tespiti ve gereken işlemin yapılması için Adalet Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz" iddiasında bulundu.

SORUŞTURMA, BARIŞ PEHLİVAN'IN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Barış Pehlivan ve avukatının suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma gerçeği ortaya çıkardı. Barış Pehlivan'ın kabul-kayıt tutanağına bizzat kendisinin "Darp ve cebir görmedim" yazıp imzalaması, hiçbir müdahale olmadığını gösteren kamera kayıtları ve diğer kanıtlar, Barış Pehlivan'ın gerçeği söylemediğini belgeledi.



BARIŞ PEHLİVAN: "DARP VE CEBİR GÖRMEDİM"

Barış Pehlivan'ın iddiasının aksine, kabul-kayıt işlemleri sırasında tanzim edilen tutanağı bizzat "Darp ve cebir görmedim" yazarak imzaladı. Barış Pehlivan'ın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na girişi sırasında darp ve cebir görmediğine dair adli hekim raporu da bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında; olay anına ilişkin kamera kayıtları incelendiğinde de; Barış Pehlivan'a herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi herhangi bir hareketliliğin de yaşanmadığı tespit edildi.





PEHLİVAN, İNFAZ KORUMA MEMURUNA; BENİMLE KONUŞURKEN BARIŞ BEY DİYECEKSİNİZ" DEMİŞ!

Şüpheli ve tanık ifadelerinde de mahkum kabul-kayıt odasındaki işlemler sırasında Barış Pehlivan'ın kendisine ismi ve soy ismi ile hitap edilmesi üzerine, "Benimle konuşurken Barış Bey veya siz diyeceksiniz. Benimle bu şekilde konuşamazsınız" diye çıkıştığı, infaz koruma memurunun ise "Burası devlet dairesidir. Burada ayrım yapmadan herkese ismi ve soy ismi ile hitap ediyoruz" dediği, herhangi bir darp ve cebir uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.



BAŞSAVCILIK; KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında; 6 Mart 2020 tarihli tutanakta tutuklu müşteki Barış Pehlivan tarafından 'Darp ve cebir görmedim' yazılarak imzalandığının görüldüğüne dikkat çekildi.





Soruşturmada; kamera görüntülerinde müştekinin ceza infaz kurumuna kabulünden koğuşuna alındığı aşamaya kadar herhangi bir darp-cebir eylemine maruz kalmadığının tespit edildiği ifade edildi.



Soruşturmada; tanıkların yeminli ifadelerinin şüpheli infaz koruma memurunun savunmasını doğrular mahiyette olduğunu, dolayısıyla müşteki Barış Pehlivan'ın şahsi soyut iddiasından başka darp-cebir gördüğüne dair bir delilin bulunmadığı gibi adli hekim raporları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre müştekinin darp edilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığına dikkat çekildi



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı; kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.