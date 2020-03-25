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Oğlum, beni duyuyorsan gel devlete teslim ol!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Oğlum, beni duyuyorsan gel devlete teslim ol!
Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti, 204'üncü gününde de devam etti.
Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Zümrüt Salim (43), oğluna kavuşmadan HDP önündeki eylemden ayrılmayacağını söyledi. 2014 yılında kaçırılan oğlu Hamza Salim (20) için Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden gelen anne Salim "Oğlum için buraya geldim. Oğlumu 2014 yılında ramazan ayında kaçırdılar. Oğlum Kuran kursuna gidiyordu. Hafız olacaktı. Oğlum, sesimi duyuyorsan devlete teslim ol. Hepimiz seni çok özledik" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar eylem sayesinde annelerden 13'ü evlatlarına kavuştu.
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Oğlum, beni duyuyorsan gel devlete teslim ol!
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