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haberi: virüsünden kurtulmanın iki yolu var! Uzman isimden çarpıcı uyarılar

virüsü salgınında dünya genelinde ölü sayısı 18 bini geçerken vaka sayısı da 400 bini aştı. 'de ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi. Virüsten korunmak için neler yapılmalı? Corona virüsü ne zaman bitecek? Paradan ve eşyalardan virüs bulaşır mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı yanıtladı. Prof. Dr. Ceyhan, virüs salgınından korunmanın 2 yolu olduğunu söyledi ve açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 08:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsünden kurtulmanın iki yolu var! Uzman isimden çarpıcı uyarılar

virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgında en çok etkilenen Avrupa oldu. İtalya'da ölü sayısı son açıklanan rakamlara göre 6 bin 820 oldu. Vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Dünya virüs salgınının tedavisi için uğraşırken birbiri ardına yeni tedbirler de açıklanıyor. 'de ise son durum dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi. Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Corona virüsü salgının giderek artmasıyla insanlarda panik havası da yükseliyor. Salgında ilgili önemli tedbirler alınırken sokaklar da bomboş kaldı. Corona virüsüyle ilgili tüm merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı yanıtladı.

Prof. Dr. Ceyhan, corona virüsünden kurtulmanın 2 yolu olduğunu belirtti ve önemli uyarılarda bulundu… İşte son dakika haberinin detayları….

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Son dakika haberi: Corona virüsünden kurtulmanın iki yolu var! Uzman isimden çarpıcı uyarılar
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