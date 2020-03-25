Corona virüs salgını dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgında en çok etkilenen Avrupa oldu. İtalya'da ölü sayısı son açıklanan rakamlara göre 6 bin 820 oldu. Vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Dünya virüs salgınının tedavisi için uğraşırken birbiri ardına yeni tedbirler de açıklanıyor. Türkiye'de ise son durum dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, "Son 24 saatte toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" dedi. Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ UYARILAR

Corona virüsü salgının giderek artmasıyla insanlarda panik havası da yükseliyor. Salgında ilgili önemli tedbirler alınırken sokaklar da bomboş kaldı. Corona virüsüyle ilgili tüm merak edilenleri Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı.

Prof. Dr. Ceyhan, corona virüsünden kurtulmanın 2 yolu olduğunu belirtti ve önemli uyarılarda bulundu… İşte son dakika haberinin detayları….