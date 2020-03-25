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Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklaması! Çin'den alınan ve Türkiye'de corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı 'nın Çin'den geldi dediği ilacın ismi ortaya çıktı! haberine göre; corona virüsle mücadelede Çin ve Japonya'nın başarı sağladığı Türkiye'deki hastalarda da denenecek. Türkiye'de vaka sayısı 1529 oldu. Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenler ise tamamı yaşlı 30 kişi. Favipiravir konusunda son dakika bilgisini paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara; Çin'den getirilen ilacın favipiravir olduğunu doğruladı! Favipiravir ne işe yarar?

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 07:55 ABONE OL
Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika açıklaması! Çin'den alınan ve Türkiye'de corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç favipiravir

Sağlık Bakanı , corona virüsle mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri ve önlemleri açıkladı. Hatırlanacağı gibi Bilim Kurulu dün saat 13:00'de toplanmış ve toplantının sona ermesinin ardından Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Çin'de ve Japonya'da daha önce hastalarının tedavisinde kullanılan ilacının Türkiye tarafından satın alındığını ve yoğun bakımdaki hastalarda kullanılacağını müjdeleyen Koca'nın bahsettiği ilacın faviripiravir olduğu ortaya çıktı! İşte haberinin detayları...

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Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika açıklaması! Çin'den alınan ve Türkiye'de corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç favipiravir
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