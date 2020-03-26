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65 yaş üzerindekilere evde maaş ödenmeye başlandı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunanların maaşlarını evlerinde alabilmeleri için valiliklere talimat gönderildi.
Bu çerçevede Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat sonucu, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılıyor.
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65 yaş üzerindekilere evde maaş ödenmeye başlandı
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