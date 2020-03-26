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’ın doktoru ve koruması corona virüse yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı 'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:15 ABONE OL
Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması corona virüse yakalandı

Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın doktoru ve korumasının da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YOĞUN BAKIMDA

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koruması ve doktorunun da korona virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman'ın korona virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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Aytaç Yalman’ın doktoru ve koruması corona virüse yakalandı
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