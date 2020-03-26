Erdoğan’dan sosyal mesafe uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleriyle önceki gün videokonferans yöntemiyle görüşerek dijital kabine toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlarla tek tek konuşan Erdoğan, corona virüsü ile mücadeledeki son durumu değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti. Erdoğan'ın kurmaylarıyla sosyal mesafeyi koruduğu dikkat çekti.

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EL YIKAMAYI TATBİK ETTİ

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde sosyal mesafe uyarısı yaptı. Çavuşoğlu'nun bakan yardımcıları ve bazı bakanlık bürokratlarıyla çok yakın oturduğunu gören Erdoğan, "Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?" diye sordu. Çavuşoğlu'nun mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, mesafenin en az 1.5 metre olması gerektiğine dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan da bunun üzerine, "Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım" diye talimat verdi. Erdoğan, el dezenfektanının kendisine de gönderilmesini istedi. Video konferans sırasında Dönmez'in dezenfektanı denemesini isteyen Erdoğan, bu konuya önem verdiği göstermek için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini de tatbik etti.



G20 ZİRVESİNE KATILACAK

Başkan Erdoğan bugün de saat 15.00'te video konferans ile corona virüsüne ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

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