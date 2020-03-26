Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi’ye ağır müebbet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müşteşarı Suud El Kahtani ile eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed bin Muhammed El Asiri'nin aralarında olduğu toplam 20 Suudi hakkında iddianame hazırladı.Kahtani ve Asiri'nin azmettirici, diğerlerinin cinayeti bizzat işleyen sanıklar oldukları belirtilerek, tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dünya kamuoyunun yakından takip ettiği olayda, 20 şüpheli ile ilgili soruşturmanın 24 Mart'ta tamamlanarak dava açıldığı duyuruldu. Açıklamada, Kaşıkçı'nın vahşice öldürüldüğü belirtilerek, olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığı, uluslararası hukukun "mülkilik ilkesi" ve "1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" hükümleri gözetilerek olayın araştırılması, aydınlatılması, öldürme eylemini gerçekleştiren ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları için tüm boyutlarıyla soruşturma yürütüldüğü dile getirildi.Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak yok edildiğinin kaydedildiği iddianamede, cinayeti gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müşteşarı Suud El Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mansour Othman M. Abuhussain, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaigy, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafi M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Moharnmed Saad H. Alzahrani, Naif Hassan S. Alarifi, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini, Saad Muid Alqarni hakkında da ağır müebbet istendi.İddianamede sanıkların, Kaşıkçı'yı en başından itibaren Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket ettikleri dile getirildi. Eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili sanıkların planlama ve işbölümünü yaptıkları, suça doğrudan katıldıkları ifade edildi. Sonuç olarak, sanıkların "ortak hakimiyet alanına aldıkları Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükleri" kaydedildi. 54 tanığı dinleyen savcılık, bu 20 şüpheli dışında cinayete doğrudan katılan diğer şüphelilerin tespiti için soruşturmaya devam edildiğini bildirdi.