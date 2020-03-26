Muğla’da maske üretimine tam gaz devam: Hedef 100 bin maske

Çin'in Vuhan Kenti'nden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 59 kişinin vefatına yol açan Koronavirüs salgınını önleme kapsamında her alanda önlemler artıyor.

Muğla'nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan atölyelerde gönüllü olarak çalışan usta öğreticiler tarafından maske üretimi gerçekleştirilmeye başladı. Hedefin 100 bin maske üretmek ve öncelikle Muğla'nın cerrahi maske ihtiyacını karşılamak olduğu belirtildi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü üretim atölyesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Dünya'nın her köşesinde coronavirüs salgını ile mücadele edildiği bu süreçte ülkemizin aldığı erken önlemler sayesinde vatandaşlarımız hem hastalığı tanıma ve korunma yolları hakkında bilinçlenmelerini sağladı hem de kurumlarımızın hazırlıklarını tamamlamasına imkan sağladı. Özellikle İtalya'dan gelen haberler önlem alınamazsa salgının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Ülkemizde korona salgınına karşı Bakanlığımızın öncülüğünde alınan önlemlere ve yapılan çalışmalara bizde Muğla eğitim camiası olarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Bunu milli bir mücadele olarak görüyor ve yerli imkanlarla büyük bir seferberlik bilinci içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE ÜRETİM BAŞLADI

Töre; "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Muğla Olgunlaşma Enstitümüzde bu süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına usta öğreticilerimizle cerrahi maske üretimini başlattık. Muğla Valimiz Esengül Civelek'in destekleriyle Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şu an için 15 bin maske üretemi gerçekleştirdik. Biz sayımızı 100 bine çıkarmak istiyoruz. Bu işi mesleki ve vicdani sorumluluk olarak düşünüyor, her türlü hizmeti ekip arkadaşlarımızla birlikte yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek istiyorum. " diye ifade etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH