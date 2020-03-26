Son dakika: Bursa’da gece kulüplerine ‘corona virüs’ baskını

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanları ile ilgili uygulama yapıldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği kontrollerde açık olan bir mekanda müşteri ve işletmecilerinin de aralarında bulundu 20 kişi ile konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar yakalandı. Mekanda bulunan kişiler gözaltına alınırken, konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar ise gerekli işlemlerin yapılması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.