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: ve ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere kapsıyor?

İkinci Yargı Paketi ve ile ilgili haberleri binlerce mahkûm ve yakınları tarafından son dönemde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere hükümet tarafından ile ilgili süreç öne çekildi ve hızlandırıldı. Af yasası olarak da bilinen ceza infaz indirimi düzenlemesi geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunuldu. Durum böyle olunca pek çok vatandaş infaz düzenlemesinin ayrıntılarını merak ediyor. Geçtiğimiz gün paketin ayrıntıları ile taslak metni ortaya çıktı. Konuya yönelik yapılan son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapıldı. Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İnfaz ve ceza indirimi düzenlemesi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 15:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere kapsıyor?

ve ile ilgili haberleri mahkûm ve yakınları tarafından son dönemin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüs vakalarında yaşanan artış, bir süredir hükümetin gündeminde yer alan ceza infaz düzenlemesini hızlandırmıştı. İnfaz düzenlemesi geçtiğimiz hafta Meclis'e gelmiş ve TBMM'ye sunulmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, 'Af yasası ne oldu, Meclis'e geldi mi?' sorusu da cevabını bulmuştu. Dün ise, ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamına ilişkin taslak metin ortaya çıkmıştı.

Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte detaylar;

AF YASASI TASLAK METNİ ORTAYA ÇIKTI! KİMLERE VURUYOR, UYUŞTURUCUYU KAPSIYOR MU?

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkumların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor. Görüşmelerin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

AF YASASI MECLİS'TE ÇIKTI MI?

Bu noktada, ', bugün son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

İşte, 2020 son dakika af yasası haberleri bugün ve infaz düzenlemesinin taslak metni:

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SON DAKİKA: Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere kapsıyor?
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