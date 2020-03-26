SON DAKİKA: Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? 2020 Ceza infaz indirimi kimlere kapsıyor?

Af yasası ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri mahkûm ve yakınları tarafından son dönemin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde koronavirüs vakalarında yaşanan artış, bir süredir hükümetin gündeminde yer alan ceza infaz düzenlemesini hızlandırmıştı. İnfaz düzenlemesi geçtiğimiz hafta Meclis'e gelmiş ve TBMM'ye sunulmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından, 'Af yasası ne oldu, Meclis'e geldi mi?' sorusu da cevabını bulmuştu. Dün ise, ceza infaz indirimi düzenlemesi kapsamına ilişkin taslak metin ortaya çıkmıştı.

Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İşte detaylar;

AF YASASI TASLAK METNİ ORTAYA ÇIKTI! KİMLERE VURUYOR, UYUŞTURUCUYU KAPSIYOR MU?

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkumların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor. Görüşmelerin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

AF YASASI MECLİS'TE ÇIKTI MI?

Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, bugün son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

İşte, 2020 son dakika af yasası haberleri bugün ve infaz düzenlemesinin taslak metni: