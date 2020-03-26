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Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs nedeniyle gelecek mi? İçişleri Bakanı ’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez rastlanan corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri art arda geliyor. İçişleri Bakanı , A Haber canlı yayınında corona virüsü salgını ile ilgili önemli açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin gündeminde olan gelecek mi sorusuna daha önce ''salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir’’ cevabını veren Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı konusu ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Peki, Türkiye’de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 26.3.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 17:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlere her gün bir yenisi daha eklenirken vatandaşlara da ''evde kal'' uyarısı yapılıyor. Corona virüsü (kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin gündeminde bulunan ile ilgili açıklamalar da art arda geliyor. İçişleri Bakanı , daha önce yaptığı açıklamada sürecin farklı noktaya giderse böyle bir durumun söz konusu olacağını söylemişti. Bakan Soylu, bugün ise A Haber canlı yayınında Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna cevap olarak yeni açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemler her gün arttırılırken, en kısa sürede bu salgının sona erdirilmesi hedefleniyor. Corona virüsü salgını kronik hastalar ve yaşlı kesim için daha büyük bir tehdit oluşturması nedeniyle bu kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Peki, Türkiye genelinde böyle bir durum söz konusu mu?

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar şöyle;

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Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
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