Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'e terör soruşturması

Son dakika... HDP'li Belediye Başkanı 'e terör soruşturması

'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı 'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:21 ABONE OL
Son dakika... HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'e terör soruşturması

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart'ta gözaltına Demir ve 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mehmet Demir, 23 Mart'ta hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Batman Valisi Hulusi Şahin, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.

Son dakika... Coronavirüs yarım milyon insanın bedeninde yaşıyor! Son rakamlar dudak uçuklattı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'e terör soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA