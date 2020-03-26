Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş corona virüsü açıklamaları! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor. Soylu'nun canlı yayında merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun flaş açıklamaları:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SORUSUNA YANIT

Bu kadar küresel olan, 175 ülkeye yayılan salgınla karşı karşıyayız. Tüm ülkeler bu konuda tedbirler alıyor. Biz de adım atıyor, tedbir alıyoruz. İlk günden beri önlem alıyoruz. Çin ile başladı, İran ile devam etti. Sonra Batı'ya ve ABD'ye gitti. Şu ana kadar bizim bakanlığımız 38 genelge yayınladı.

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı. 4 önlem çok önemli.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu “sokağa çıkma yasağı gelecek mi?” sorusunu yanıtladı! | Video

1. Sağlık sisteminin ayakta kalması, 2. kamu düzeninin devam etmesi, 3. sosyal izolasyonun sağlanması, 4. gıda temininin devam etmesi. Böylece salgına karşı en önemli tedbirleri almış oluruz. Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

Tedbirlerimizi alırken 4 unsurun önemli olduğunu tekraren vurguluyorum. Bir süreç yönetiyoruz. Bunun köşelerini iyi tutmak zorundayız. Kamuoyunu sürekli şeffaf olarak bilgilendirmek durumundayız. Ankara, İstanbul ve İzmir'de şehir içeri çekilmiş durumda. Yapılan her işlem ve adımda bizim sağlamamız gereken sosyal mesafeyi ortaya koymak. Sorumlulukları mümkün olduğunca ortaya koyabilmek gerekiyor. Kamuda seyrekleşme var. Uzaktan çalışma var. Ama benim bakanlığımda böyle bir şey yok. AFAD, polis, jandarma sahada. Ful mesai çalışıyoruz.

Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle karşılayamazsak, bunu yapabiliriz. Alacağımız tedbirler var. Eğer tedbirlerle salgının önüne geçemeyeceksek bu tedbiri alabiliriz. Burada bir tereddüt yok.

65 yaşa sınırlandırma getirdik. 95 bin yaşlımıza evlerinize girin uyarısında bulunduk. Son iki günde bu rakam 500-600'lü rakamlara düştü. Demek ki 65 yaş üstü kararı tuttu. Toplu taşımanın 1/2 seyrekleştirilmesini yazdık. Oturma şekillerini bile yazdık. Bunu sürekli kontrol ediyoruz. Buna bir uyulmamazlık varsa, bu tedbiri üste çıkarılması görevimizdir.

YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Almak üzere olduğumuz personelleri de sahaya sürdük. Son sınavları kalmıştı, aldık onları göreve. Silahsız ama bekçi kıyafeti ile eğitimleri tamamlanmamış olanları değerlendirdik. Eğitimlere malum ara verildi. Güven masasındaki 3 bin personeli de ihtiyaç olan alanlara sahaya sürüyoruz.

STOKÇULARA KARŞI ÖNLEMLER

Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık. Anlaşma için bekleyen firmalar da sırada. İyi bir noktadayız. N-95, cerrahi maskeler, tulumlar olsun çalışmalarımızı yapıyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili birimlerimiz sahada. Sahte ürünlere de engel olmaya çalışıyoruz. 155, 156 nereye bildirirlerse bildirsinler, biz tepesinde olacağız. Milletimiz adına günah olduğunu adlediyoruz. Suç olduğunu söylüyoruz. Gerekli adımları atarız, bunu ifade ediyorum.

YURT DIŞINA İHRACAT İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Maske üretimindeki kumaşın da fiyatları artmaya başladı. Dün akşam bu konuda yine toplantı yaptık. Bunların da tepesindeyiz. Gün tedbir alma günü. Türkiye'yi bu salgından uzak tutma, en az zararla çıkma günüdür.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER VE SUNULAN HİZMETLER

65 yaş üstüne siz evden çıkmayın dediğimizde bunların ihtiyacını karşılamak zorundayız. Almanya bunu gönüllüler eli ile yapmaya çalışıyor. Ama bunu kontrol etmek mümkün değil. Kamu eli ile bunu en iyi yapan ülkeyiz. Sosyal destek hattına gelen talep 360 bin. 320 bininin ihtiyacı karşılandı. Kimsesiz tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk. Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor.