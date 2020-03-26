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Son dakika: O diplomatik belgeler ortaya çıktı! İşte 'nin 'e taahhüt ettiği yardımı

Son dakika gelen bilgilere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 1938'de kolera salgını nedeniyle 'e gönderilmesi taahhüt edilen aşılara dair bazı diplomatik arşiv belgelerini Twitter'dan paylaşarak, 'nin bugün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde uluslararası toplumla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:39 ABONE OL
Son dakika: O diplomatik belgeler ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Son dakika haber: Kıran, "Kolera salgını nedeniyle, 1938 yılında Çin'e göndermeyi taahhüt ettiğimiz aşılara ilişkin diplomatik arşivimizden belgeler..." notuyla paylaştığı mesajda, bazı diplomatik arşiv belgelerine yer verdi.

"Çin Sıhhat Dairesince istenilen kolera aşısı"na ilişkin Türkiye'nin Çin hükümetine verdiği taahhüde ilişkin belgeleri paylaşan Kıran, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de devletimizin pandemilere karşı uluslararası toplumla dayanışma içerisinde olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Söz konusu belgeler, "Çin'in Milletler Cemiyeti nezdindeki daimi delegesinden alınan bir mektupta" yer alan Türkiye'ye yönelik teşekkür ifadelerini de içeriyor.







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Son dakika: O diplomatik belgeler ortaya çıktı! İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
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