Yerli aşıda hedef 12 ay

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da fon oluşturacağı projeyle corona virüsü aşısının üretimi 4 aşamada gerçekleşecek. İlk aşamada virüsün genetiği ve protein yapıları ortaya çıkarılacak. Daha sonra ise virüsün hangi proteinine karşı geliştirilen hangi bağışık yanıtın en etkili olup olmadığına bakılacak. Hangi proteine karşı verilen yanıt en etkiliyse o protein üzerinden gidilerek sonraki aşamaya geçilecek. İkinci aşamada ise hayvanlar üzerinde denenerek tespit edilmiş proteinlerinin antikor oluşturup oluşturmadığı incelenecek. Sonraki aşamada insanlar üzerinde denemeler başlatılacak. İnsanlarda 'güvenli mi' ve 'bir yan etki ortaya çıkıyor mu' sorularına olumlu yanıt alındığı takdirde son aşamada ise daha fazla sayıdaki insan üzerinde denenecek. Geliştirilen aşının insanlarda etkili olup olmadığına bakılarak eğer son aşamadan da olumlu sonuç alınıyorsa aşının üretimine başlanacak.



2021'IN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE

Yerli corona virüsü aşısındaki çalışmaları Hacettepe, Erciyes, Acıbadem, Ankara Üniversitesi, Kanser Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK MAM yürütecek. Viroloji uzmanlarından oluşan sağlık uzmanlarının yapacağı 4 aşamadaki çalışmalar olumlu sonuçlandığı takdirde yerli korona virüs aşısının 2021'in ikinci çeyreğinde kullanılmasının önü açılacak. Bu süreçte uluslar arası alanda yapılan aşı çalışmaları da dikkatle yakından takip edilecek, yurtdışında aynı çalışmayı yürüten uzmanlarla da temas halinde olunacak.



TÜRKİYE'NİN AŞI KONUSUNDA ALTYAPISI VAR

SABAH'a konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Ülkemizde aşı konusunda altyapı çalışmalarımız son 10 yıldır güçlü bir şekilde var. Türkiye, bir süredir yerli aşılarını üretme noktasında büyük bir yol kat etti. Bu süreç hızlandığı takdirde 1 ile 1,5 yıllık zaman diliminde sonuç alınabilir" dedi.

DÜNYACA DOKTOR MEHMET ÖZ AÇIKLADI! CORONA VİRÜS SALGININDAN KORUNMANIN 8 YOLU...

KORONAVİRÜSE KARŞI YIKANABİLİR KUMAŞTAN MASKE ÜRETİMİ YAPIYORLAR!