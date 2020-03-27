Çin'de coronavirüs savaşında en kritik raporu yazan doktor konuştu! Coronavirüsü böyle yendik

Coronavirüs salgınının Çin'in Hubey bölgesine bağlı Vuhan kentinde görülmesinin ardından kentin kapatılması, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için Çin hükümetine ilk raporu sunan Coronavirüs Mücadele Konseyi üyesi Prof. Li Lanjuan, iki ayrı virüs salgını esnasında da ülkesindeki mücadelenin başındaki isimler arasındaydı. SARS'ı durduran akademisyen olarak dünyada tanınan Prof. Lanjuan hem diğer salgınlarda öğrenilenleri hem de Çin'in virüsle nasıl mücadele ettiğini anlattı:

1- HAYVAN PAZARLARINI KAPATTIK

"2003 SARS salgını Zhejiang Eyaleti'nde ilk kez görüldüğünde bununla mücadele eden ekipteydim. Kısa zaman içinde iki farklı ekiple bir yandan hastaları iyileştirmeye diğer yandan hastalığın karakteristik belirtileriyle hangi insanlarda yüksek tesir gösterdiğini araştırmaya başladık. Alınacak en büyük önlemin bu süreçte evde kalmak olduğunu ilk kez o zaman resmi raporlarıma yazdım. 2013'te kuş gribi salgınında Yangtze Deltası'nın izole edilmesine dair rapor hazırladım. Çin hükümeti bu raporu hızla hayata geçirdi. Hastalığın kaynağına yani hayvan pazarlarına ulaştığımızda hükümet tüm hayvan pazarlarını da kapattı. Böylece salgını durdurduk. Koronavirüs salgını çıktığında daha önceki deneyimlerimiz hiç tartışmasız alınacak ilk önlemin evde kalmanın zorunlu hale getirilmesi olduğunu göstermişti bizlere."