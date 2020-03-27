Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ülkemizde tespit edilen 5698 vaka vardır. 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar güçlü çıkarız. Her bir vatandaşımız bu hastalığın sonuçlarını bilmelidir. Devlet ve vatandaş herkes tedbirini alacak. İlk etapta 100 milyar liranın üstünde bir ekonomik destek programı açıkladık. İşsizlik fonunu güçlendirdik. Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirdik, esnafımızı destekliyoruz. Emekli maaşımızı 1500 liraya çıkardık.

Üretim ve ihracatın devamı önceliklerimiz arasında. Bunun için önemli tedbirler aldık. Bu ülkede hiç kimsenin mağduriyetine izin vermeyiz. Yaşlılarımızı korumak için tedbirlerimizi aldık, onlara gözümüz gibi bakacağız. Hastalık zincirinin biran önce kırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. En kısa sürede bu meselenin üstesinden geleceğiz yeterki kurallara uyalım.

Maske, eldiven, test kiti gibi ürünleri kendimiz ürettiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz. Bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar var merak etmeyin tüm tedbirleri aldık. Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım ünitesi olan ülkesiyiz. Yurtdışınan gelen hızlı test kitleriyle test sayımızı artırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviyle ilgili ilaçlar elimize ulaştı kullanmaya başladık. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için tüm kurumlarımız çalışıyor. Kabine toplantımızı her hafta telekonferans ile pazartesi günleri gerçekleştireceğiz.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesileri ile ek tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu süreçten o kadar hızlı çıkarız. Bugüne kadar her alanda tedbirler aldık.

Bugün Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri noktasında yeni tedbir paketi hazırladık. Hepsi milletimizin huzuru için hazırlandı.

Şehirler arası seyahatler valilik izne bağlandı. Özel sektörde minimum personelle çalışma düzenine geçilecek. Piknik alanları kapatıldı. Yurtdışı uçuşlarımız tamamen durdurulmuştur.

Asıl önemli olan yere geliyorum. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 30 büyükşehirimizde bu tedbirler titizlikle uygulanacaktır.