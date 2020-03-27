Son dakika haberi: Corona virüsü terör örgütü PKK'ya sıçradı! Kandil'den teröristlere 3 talimat...

Corona virüsü salgını dünya genelinde yayılmayı sürdürüyor. 174 ülkede görülen corona virüsü salgınında vaka sayısı 500 bini aştı. Ölümlü vaka sayısı ise 25 bine dayandı. Her gün pik seviyesini artıran salgın ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Terör örgütü PKK militanlarında da corona virüsü tespit edildi. Sözde PKK yöneticileri paniklerken, teröristlere 3 talimat verdiler.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA KORONA PANİĞİ

Dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik; teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor.

CANLI BOMBA OLUN ZORMALASI

Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.