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haberi: terör örgütü 'ya sıçradı! Kandil'den teröristlere 3 talimat...

Dünyayı kasıp kavuran ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son gelen bilgilere göre virüs terör örgütü 'ya sıçradı. PKK'lı teröristlerin birçoğu corona virüsüne yakalandı. Sözde yönetici kadrolarda büyük panik yaşanırken, teröristlere 3 seçenek sunuldu. Terör örgütünün sözde yönetim kadrosu teröristlere canlı bomba olunması konusunda zorlamada bulunurken, kabul etmeyenlere 'teslim olun' diyor. Teslim olmayanlara, 'intihar edin' talimatı veriliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü terör örgütü PKK'ya sıçradı! Kandil'den teröristlere 3 talimat...

salgını dünya genelinde yayılmayı sürdürüyor. 174 ülkede görülen corona virüsü salgınında vaka sayısı 500 bini aştı. Ölümlü vaka sayısı ise 25 bine dayandı. Her gün pik seviyesini artıran salgın ile ilgili bir haberi daha geldi. Terör örgütü militanlarında da corona virüsü tespit edildi. Sözde PKK yöneticileri paniklerken, teröristlere 3 talimat verdiler.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DA KORONA PANİĞİ

Dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik; teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor.

CANLI BOMBA OLUN ZORMALASI
Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.

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Son dakika haberi: Corona virüsü terör örgütü PKK'ya sıçradı! Kandil'den teröristlere 3 talimat...
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