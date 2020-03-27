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Türkiye günlük tablosu: ile Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı kaç? Bilgilendirme sitesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı gibi gelişmelerin takibi ve paylaşımı için bir internet sitesi açılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar Türkiye günlük tablosu şeklindeki araştırmalarını internet üzerinden yapmaya başladı. corona virüs ekranı ile dünya üzerinde salgına yakalanan kişi sayısına ulaşılabilirken ülkemizdeki gelişmelerin de güncel takibi yapılabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük ve Sağlık Bakanlığı ekranına nasıl ve nereden erişim sağlanır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve bakanlık tarafından yayınlanan o link…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 21:50 ABONE OL
Türkiye günlük corona virüsü tablosu: Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı kaç? Bilgilendirme sitesi

tarafından oluşturulan Türkiye günlük tablosu sitesi vatandaşların erişimine açıldı. Her gün belirli saatlerde Bakan Fahrettin Koca açıklama yaparak ülkemizdeki son durumu vatandaşlarla paylaşırken aynı zamanda erişime açılan internet sitesi sayesinde güncel gelişmelerin vaka ve ölü sayılarının takibi de yapılabilinecek. Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayıları sitede yer alan son bilgiye göre; 5.698 vaka, 92 can kaybı olarak kaydedildi. Peki, Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük vaka ve ölü sayısı sitesine nasıl erişim sağlanır? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: VAKA VE ÖLÜ SAYISI!

Bugün açılan corona virüs bilgilendirme sitesi üzerinde ülkelerin ve Türkiye'nin corona virüs tanı sayısı, corona virüs vaka sayısı ve corona virüs ölü sayısı yer alıyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak siteye ulaşım sağlayabilir bir sonraki sayfadan yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI SİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

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Türkiye günlük corona virüsü tablosu: Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı kaç? Bilgilendirme sitesi
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