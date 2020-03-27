Türkiye günlük corona virüsü tablosu: Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile Türkiye'deki vaka ve ölü sayısı kaç? Bilgilendirme sitesi

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye günlük corona virüsü tablosu sitesi vatandaşların erişimine açıldı. Her gün belirli saatlerde Bakan Fahrettin Koca açıklama yaparak ülkemizdeki son durumu vatandaşlarla paylaşırken aynı zamanda erişime açılan internet sitesi sayesinde güncel gelişmelerin vaka ve ölü sayılarının takibi de yapılabilinecek. Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayıları sitede yer alan son bilgiye göre; 5.698 vaka, 92 can kaybı olarak kaydedildi. Peki, Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük corona virüsü tablosu vaka ve ölü sayısı sitesine nasıl erişim sağlanır? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE GÜNLÜK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: VAKA VE ÖLÜ SAYISI!

Bugün açılan corona virüs bilgilendirme sitesi üzerinde ülkelerin ve Türkiye'nin corona virüs tanı sayısı, corona virüs vaka sayısı ve corona virüs ölü sayısı yer alıyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak siteye ulaşım sağlayabilir bir sonraki sayfadan yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz…