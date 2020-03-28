Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu

Türkiye Cumhuriyet kabinesi ile ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bu kararın ardından yeni Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu oldu. Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Haberimizde, Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında bilgileri derledik.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

İşte, Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hayatı...