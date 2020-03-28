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kimdir ve nereli? Yeni Adil Karaismailoğlu oldu

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile ilgili son dakika haberi geldi. Bir süredir herhangi bir değişim beklenmezken, sürpriz bir kararla kabineye yeni bir isim katıldı. oldu. Yeni Ulaştırma Bakanının Adil Karaismailoğlu olmasının ardından vatandaşlar, Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hayatı hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:58 ABONE OL
Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu

Türkiye Cumhuriyet kabinesi ile ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Bu kararın ardından yeni Adilkaraismailoğlu oldu. Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar kimdir ve nereli sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Haberimizde, Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında bilgileri derledik.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Trabzon'da 1969'da doğan Karaismailoğlu, Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.

İşte, Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun hayatı...

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Adil Karaismailoğlu kimdir ve nereli? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu
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