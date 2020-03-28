KPSS Alan Bilgisi sınavı 12-13 Eylül’de

Koronavırüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi.Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da yapılacağı için, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de, ön lisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. e-YDS'ler ise yıl içinde 10 kez daha uygulanacak, 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 13 Aralık'ta yapılacak.2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.