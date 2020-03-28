Son dakika: Corona virüsü nedeniyle bir köy daha karantina altında!

Türkiye'nin koronavirüs ile kararlı mücadelesi sürüyor. Sert önlemler bir bir hayata geçirilirken, karantina uygulamasına büyük önem veriliyor. Vatandaşlara, 'Kendi OHAL'inizi ilan edin' çağrısında bulunulurken, bazı köy ve beldelerde koronavirüs nedeniyle karantina uygulamasına başlandı. Dün Rize'den gelen haberin ardından bugün bir açıklama da Yozgat'tan geldi. Yozgat Valiliği yaptığı açıklamada bir köyde karantina uygulamasına gidildiğini duyurdu.

YOZGAT VALİLİĞİ DUYURDU

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.

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RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNA ALTINDA

Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 12 KÖYÜN KARANTİNADA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.