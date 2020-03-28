Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada küresel bir salgına dönüşen Coronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen son resmi açıklamaya göre dünya genelinde coronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.

CORONAVİRÜS İTALYA'YI VURDU!

Coronavirüs kaynaklı ölümlerin en çok yaşandığı ülke İtalya oldu. İtalya'da 10 bin 23 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu.

Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472'ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384'e çıktı.

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İSPANYA'DA 5 BİN 690 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 189 artarak 72 bin 248'e yükseldi.

İran'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 139 artarak 2 bin 517'ye, vaka sayısı ise 3 bin 76 artarak 35 bin 408'e ulaştı. Bu sayı, İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ABD'DE VAKA SAYISI 104 BİN 860!

ABD'deki can kaybı son 24 saatte 410 artarak bin 711'e çıktı. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da bir günde 18 bin 848 artarak 104 bin 860'a yükseldi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.