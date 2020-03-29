SON DAKİKA: Corona virüse yakalanan doktor anlattı! Yeni tip corona virüsü belirtileri için dikkat...

Ülkemizde 7.402 vaka ile 108 kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bu noktada, İstanbul'da bir hastanede genel cerrah olarak çalışan ve ismi açıklanmayan bir doktorun anlattıkları sosyal medyaya da damga vurdu. Corona virüse yakalandığı kaydedilen doktor, yaşadığı zorlu sürece ilişkin merak edilen noktaları anlattı. İsmi açıklanmayan doktor, yapılan ilk corona virüs testinin sonuçlarının negatif; ancak ikinci testin sonuçlarının pozitif çıkması ile Covid-19'a yakalandığını söyledi.

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YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Şu an evde karantinada ve izole bir şekilde hastalığı yenmeye çalıştığını bildiren doktor, yeni tip corona virüsü belirtileri konusunda vatandaşları da uyardı. İnsanların bu salgını ciddiye alması gerektiğini vurgulayan doktor, sözlerinin devamında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları ve doktorun o sözleri;