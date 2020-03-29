Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Corona virüse yakalanan doktor anlattı! Yeni tip corona virüsü belirtileri için dikkat...

: Corona virüse yakalanan doktor anlattı! Yeni tip belirtileri için dikkat...

Dünya genelinde vaka sayısının 700 bine yaklaştığı yeni tip hakkında haberleri peş peşe geliyor. İstanbul'da bir hastanede çalışan doktor, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadıklarını anlattı. İsmi açıklanmayan ve izole olarak tedavisine devam ettiği bildirilen doktor, yeni tip başta olmak üzere içerisinde merak edilen birçok soruya açıklık getirdi. İlk sonucunun negatif çıktığını belirten doktor, daha sonra gördüğü semptomların ardından corona testi yaptırdığını ve bunun pozitif çıktığını kaydetti. İsmi açıklanmayan doktor ayrıca, yeni tip corona virüsü belirtileri konusunda çok önemli uyarılarda bulundu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.3.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 10:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüse yakalanan doktor anlattı! Yeni tip corona virüsü belirtileri için dikkat...

Ülkemizde 7.402 vaka ile 108 kişinin ölümüne neden olan yeni tip (Covid-19) hakkında haberleri yakından takip ediliyor. Bu noktada, İstanbul'da bir hastanede genel cerrah olarak çalışan ve ismi açıklanmayan bir doktorun anlattıkları sosyal medyaya da damga vurdu. Corona virüse yakalandığı kaydedilen doktor, yaşadığı zorlu sürece ilişkin merak edilen noktaları anlattı. İsmi açıklanmayan doktor, yapılan ilk corona virüs testinin sonuçlarının negatif; ancak ikinci testin sonuçlarının pozitif çıkması ile Covid-19'a yakalandığını söyledi.

ONLINE CORONA TESTİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ TİP CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Şu an evde karantinada ve izole bir şekilde hastalığı yenmeye çalıştığını bildiren doktor, yeni tip konusunda vatandaşları da uyardı. İnsanların bu salgını ciddiye alması gerektiğini vurgulayan doktor, sözlerinin devamında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları ve doktorun o sözleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Corona virüse yakalanan doktor anlattı! Yeni tip corona virüsü belirtileri için dikkat...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA