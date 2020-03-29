Son dakika: Türkiye'deki yeni corona virüs vakaları açıklandı! İşte corona virüste güncel durum!

TOPLAM CAN KAYBI 131'E ULAŞTI

Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 9217



Ortadoğu ülkelerinden gelen bazı vatandaşlarda, Umre'den dönen bazı vatandaşlarda, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı vatandaşlarda corona virüs tespit edildi. Ülkemizde corona virüs testi pozitif çıkan 9217 vaka olduğu açıklandı

TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 105 OLDU

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.



DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI!



Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son sayılara göre dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan 600 bin kişi var, yine dünya genelinde ölü sayısı ise 30 bini oldu.