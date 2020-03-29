Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye'deki yeni corona virüs vakaları açıklandı! İşte corona virüste güncel durum!

Son dakika: Türkiye'deki yeni corona virüs vakaları açıklandı! İşte corona virüste güncel durum!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona vaka sayılarını açıkladı! Ülkemizde corona virüs vakaları hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs hakkındaki son durumu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam açıkladığı detayları milyonlarca insan merak ediyordu. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplam vaka sayısı 9.217, hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 131'e yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.3.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 19:19 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'deki yeni corona virüs vakaları açıklandı! İşte corona virüste güncel durum!

TOPLAM CAN KAYBI 131'E ULAŞTI

Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 9217

Ortadoğu ülkelerinden gelen bazı vatandaşlarda, Umre'den dönen bazı vatandaşlarda, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı vatandaşlarda corona virüs tespit edildi. Ülkemizde corona virüs testi pozitif çıkan 9217 vaka olduğu açıklandı

TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 105 OLDU

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son sayılara göre dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan 600 bin kişi var, yine dünya genelinde ölü sayısı ise 30 bini oldu.

Corona virüs salgını sonrası AB'den çöküş itirafı geldi!
İstanbul'da corona virüs denetimi! Ekipler tek tek kontrol etti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'deki yeni corona virüs vakaları açıklandı! İşte corona virüste güncel durum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA