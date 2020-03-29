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yurt içi seferlerde uygulanacak kuralları duyurdu

İçişleri bakanlığı hava yolu ulaşımında yeni kararları içeren genelge yayınlamıştı. Hava yolu ulaşımında corona virüs önemleri uygulanıyor. yurt dışı seferleri iptal etti. İç seferlerde ise seyahat belgesi ile ulaşım yapılıyor. THY iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı. İşte o kurallar

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 00:07 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 00:14 ABONE OL
THY yurt içi seferlerde uygulanacak kuralları duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs için alınan önlemler kapsamında iç hat seferleri için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacağını bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı.

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Yolcuların iç hat biletlerini havalimanı satış ofisleri yanında acentelerden seyahat izin belgesiyle alabileceğini belirten Ekşi, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz."

Ekşi, seyahat izin belgesi olmayan biletli yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceğini, yolcuların evrakını yanında bulundurması gerektiğini kaydetti.

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THY yurt içi seferlerde uygulanacak kuralları duyurdu
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