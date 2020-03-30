Corona virüsü ile ilgili kritik toplantı! Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiye kararları alacak...

Corona virüsü ile ilgili sert tedbirler bir bir hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde Bilim Kurulu sık sık toplanıp son durumu değerlendiriyor. Bilim Kurulu önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan ve diğer bakanlıklara iletiliyor. Kararlar gözden geçirilip tedbir seviyesi artırılıyor.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan hangi kararlar çıkacak? (30 Mart 2020 Pazartesi) | Video

Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanlığı'nda bir toplantı daha yapıyor. Haftanın ilk günü gerçekleşecek toplantıda geçmiş durum ve önümüzdeki hafta için alınacak tedbirler konuşulacak. Kritik toplantı saat 13.30'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık ediyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardındna her seferinde detaeylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın bu akşam da açıklamalarda bulunması bekleniyor. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını duyuracak. Bundan önceki toplantılar göz önüne alındığında açıklamanın 19.00 sıralarında yapılması muhtemel.

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