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'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un duruşması görüldü

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ilişkin davada eski Urla Belediye Başkanı 'un yargılanmasına devam edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 17:26 ABONE OL
FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un duruşması görüldü

Koronavirüs önlemleri kapsamında duruşma salonuna seyirci ve basın mensupları alınmadı.

Duruşmada iki tutuklu tanığın da bulundukları cezaevinden ifadeleri alındı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Oğuz'un duruşması görüldü
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