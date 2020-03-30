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Sağlık Bakan Yardımcısından maske açıklaması

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. , maskenin, özel durumlarda sadece sağlık personeli için gerekli olduğunu bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:45 ABONE OL
Sağlık Bakan Yardımcısından maske açıklaması

Bakan Yardımcısı Meşe, Twitter hesabından, N95/FFP2 maskenin hangi hallerde kullanılacağına ilişkin hazırlanan görseli paylaştı.

N95/FFP2 maske kullanımına ilişkin hazırlanan görselde, sağlık çalışanlarının bu maskeyi "Kovid-19 tanısı veya şüphesi olan bir kişide solunum yolundan örnek alınması", "nazal kanül ile 2L/dakikadan yüksek oksijen tedavisi", "entübasyon", "kardiyopulmoner resüsitasyon", "solunum sekresyonlarının aspirasyonu", "nebülizer tedavisi kullanımı", Non-invaziv/invaziv ventilasyon", "Bronkoskopi vb. aerosol oluşturan işlemler" esnasında kullanabilecekleri belirtildi.

Görselde, bu durumlar dışında maske kullanımına gerek olmadığı ifade edildi.

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Sağlık Bakan Yardımcısından maske açıklaması
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