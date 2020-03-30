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’dan corona virüsü açıklaması! ’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

’deki corona virüsü vaka sayıları ile ilgili Twitter adresi üzerinden dün açıklamalarında bulundu. Küresel bir sorun haline gelen ve tüm dünyanın ortak konusu olan corona virüsü salgını şu ana kadar dünya üzerinde 33 binden fazla insanın canını aldı. 700 binden fazla enfektenin bulunduğu salgın ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan corona virüsü açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Haberimizin içerisinden Fahrettin Koca’nın daha önce müjdesini verdiği anlık corona virüsü haritasına ulaşabilir, dün akşam yapılan son dakika açıklamalarına ulaşabilirsiniz. İşte 30 Mart Türkiye’deki corona virüsü ölü ve vaka sayısı…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 07:04 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Corona virüsü salgını ile ilgili hem dünyadan hem de ülkemizden ölü ve vaka sayıları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. , dün akşam Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte 'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar dünya üzerinde 34 bine yakın insan hayatını kaybederken, 700 binden fazla da enfekte sayısı bulunuyor. Ülkemizde de ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklama da corona virüsü haritası ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve sitenin yayına girdiğini belirtmişti. Son olarak, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'de corona ölü ve vaka sayısı son durum hakkında bilgi verdi. Haberimizin içerisinden Bakan Koca'nın açıklamalarını bulabilir, Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayıları ile ilgili son bilgileri edinebilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? FAHRETTİN KOCA HARİTAYI AÇIKLADI

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

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İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını gösteren tablo 30 Mart itibariyle bu şekilde görülüyor...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
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