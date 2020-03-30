Son dakika: Barış Yarkadaş'ın paylaştığı corona virüsü görüntülerine Manisa Valiliği'nden jet yalanlama!

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın sosyal medyada paylaştığı corona virüsü görüntüleri yalanlandı. İnfial yaratan görüntülerde corona virüsü nedeniyle öldüğü iddia edilen bir kişinin yol kenarına defnedildiği belirtildi. Görüntülerde özel giyimli kişilerin cenaze aracından bir tabut indirdiği görülüyor. Yarkadaş, iddialarında Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'nın açıklamalarına da atıfta bulundu. Yarkadaş, "Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorusunu yanıtlayan Ateş Kara, "COVİD-19'dan ölenler için ayrı bir mezarlık önermedik" diyor. Ancak MANİSA'dan gelen bu görüntü, daha farklı bir uygulamayı gösteriyor. Belediye aracı ile getirilen merhum, "yol kenarı" gibi bir yere defnediliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Barış Yarkadaş'ın skandal corona virüsü paylaşımına Manisa Valiliği'nden yalanlama | Video

MANİSA VALİLİĞİ YALANLADI!

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde defnedilen ve yeni titp koronavirüsten öldüğü iddia edilen Besim Bal'ın, kanser tedavisi için gittiği Fransa'da "normal sebepler"den dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, ilçeye bağlı Eroğlu Mahallesi'nde Kovid-19'dan yaşamını yitiren birinin defnedildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren söz konusu Besim Bal isimli kişinin, yaklaşık 3 ay önce kanser tedavisi amacıyla çocuklarının yaşadığı Fransa'ya gittiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Besim Bal adlı vatandaşımız, bu ülkede normal sebeplerden ötürü vefat etmiş, cenazesi de usulüne uygun olarak ülkemize getirilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından köy mezarlığında defnedilmiştir. Cenaze, Kovid-19 vakalarının yoğun olarak görüldüğü Fransa'dan getirildiği için defin işlemi yoğun tedbir altında gerçekleştirilmiştir.

Bu esnada görevli personel tarafından gerekli tedbirler alınmış ve defin işlemi gereken prosedür çerçevesinde yapılmıştır. Cenaze defin işlemleri sırasında video çeken ve 'Koronavirüs defin işlemi' adı altında asılsız paylaşım ve haber yapanlarla ilgili olarak gerekli yasal işlem yapılmaktadır."

CHP'Lİ AĞBABA DA İNFİAL YARATAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'deki bir kışlasında 11 askerin koronaviüse yakalandığını iddia etti. Ağbaba, "Hakkari/Yüksekova'da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var. Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar! Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli." ifadelerini kullanıp Bakan Fahrettin Koca'yı etiketledi. İddia sosyal medyada infial yarattı.

CHP'li isimlerden Korona provokasyonu | Video | Analiz

HAKKARİ VALİLİĞİ YALANLADI

CHP'li Ağbaba'nın hiçbir dayanağı bulunmadan sarf ettiği sözlere Hakkari Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilik bugün yaptığı açıklamada, "İddilara gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

İşte Valilik'ten yapılan o açıklama:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

CHP'LİLER DAHA ÖNCE DE PROVOKE ETTİLER

CHP'Lİ FETÖ'CÜ ERDEMİR'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

ABD'deki Rıza Sarraf kumpas davasına sahte delil göndermekten hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü CHP'li eski vekil Erdemir koronavirüsle yine ortaya çıktı. Erdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüsü Türkiye'yi suçlamak için kullandı. Erdemir, koronavirüsü Çin'e Türkiye'nin bulaştırdığını söyledi.



Erdemir'in bu açıklamaları büyük tepki görürken bazı kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan CHP'liler söz konusu yalanı desteklediler.

YARKADAŞ UYDURDU VALİLİK YALANLADI

Ülke olarak geçtiğimiz bu zor dönemde koronavirüsü fırsat olarak görüp siyasi malzeme olarak kullanan bir diğer isim de CHP'li Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden "Malatya'nın Kuluncak İlçesi Tillolar Köyü de tedbir amacıyla karantina altına alındı. Köye İstanbul'dan gelen iki kişiye test yapıldığı için karantina uygulanıyor. Malatya'da geçen hafta biri 22, diğeri 39 yaşında olan ve yan hastalıkları bulunan iki genç Corrona'dan vefat etti." yalanını takipçileriyle paylaştı. CHP'li Yarkadaş'ın bu skandal tweetini Malatya Valisi Aydın Baruş yalanladı.

Vali Baruş Twitter hesabından yaptığı açıklama "Bazı sosyal medya hesaplarında yer verilen "Malatya'da geçen hafta Covid-19 tanısıyla 22 ve 39 yaşlarında hastaların hayatını kaybettiği" şeklindeki ifadelerin hiçbir doğru tarafı yoktur." ifadelerine yer verdi.

KARANTİNA YALANI DA ASILSIZ ÇIKTI

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İlimizde yayın yapan ER TV'de "Hekimhan, Kuluncak ve Pütürge İlçelerinde 1'er mahallenin karantinaya alındığı" şeklinde haber yer almış olup, İlimizde karantina uygulaması yapılan mahalle bulunmamaktadır" dedi.