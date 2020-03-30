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Son dakika... iftirası 'den de döndü! Terör örgütü imamının kaçırıldığı davası düşürüldü

Mahkemesi (), Fetullahçı Terör Örgütünün () "MİT mahrem imamı" olduğu belirtilen 'nın devlet tarafından kaçırıldığı iddiasıyla yapılan başvurunun düşmesine karar verdi. Mahkeme, FETÖ'nün "MİT mahrem imamı" olduğu belirtilen Özgür Kaya'nın devlet tarafından kaçırıldığı iddiasıyla yakınlarının yaptığı başvurunun geri çekilmek istenmesi üzerine davayı kayıtlardan çıkardı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika... FETÖ iftirası AİHM'den de döndü! Terör örgütü imamının kaçırıldığı davası düşürüldü
AA muhabirinin aldığı son dakika bilgisine göre, Kaya'nın firari olduğu süreçte yakınları, sanığın devlet tarafından kaçırıldığını, kaçırılma olayıyla ilgili etkili soruşturma yürütülmediğini ileri sürerek yaşam hakkı, kötü muamele yasağı ve özgürlük ile güvenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Daha sonra yakalanan ve yargılanmasına başlanan Özgür Kaya'ya ilişkin başvuruyu incelemeye alan AİHM, yaşam, özgürlük ile güvenlik hakları yönünden hükümetten görüş talep etti.

AİHM'E SUNULMUŞTU

Bunun üzerine görüşler, hükümet adına Adalet Bakanlığınca 12 Eylül 2019'da ve 6 Ocak 2020'de AİHM'e sunuldu.

OY BİRLİĞİ İLE DÜŞTÜ

Kaya'nın yakınlarının başvuruyu geri çekmek istediklerine yönelik dilekçeleri üzerine AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "başvurucunun kendi başvurusunu takip etmek niyetinde olmaması" halinde başvurunun listeden çıkarılacağına yönelik hükmü kapsamında başvurunun incelenmesinin gereksiz olduğu sonucuna ulaştı.

AİHM, davayı oy birliğiye kayıttan düşürdü.

Öte yandan Kaya'nın, yakalandıktan sonra, kaçırılmadığını, kayıp olduğu iddia olunan tarihte örgüte ait "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklandığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Son dakika... FETÖ iftirası AİHM'den de döndü! Terör örgütü imamının kaçırıldığı davası düşürüldü
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