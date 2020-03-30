Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | AK Parti'den corona virüs salgınına karşı anlamlı kampanya

haberi | 'den salgınına karşı anlamlı kampanya

haberi... TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" başlattı. AK Parti Grup Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Bu nedenle, milletvekillerimizin 1.000 TL'den az olmamak üzere (Teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:46 ABONE OL
Son dakika haberi | AK Parti'den corona virüs salgınına karşı anlamlı kampanya

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanlığınca yapılan açıklamada, insanlığın karşı karşıya kaldığı Kovid-19 hastalığının yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüs ile ilgili mücadeleden en az hasarla çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hayati tedbirler anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası düzenlenmiştir.

Bu nedenle, milletvekillerimizin 1.000 TL'den az olmamak üzere (Teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur."

Kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesinin, TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi hesabı üzerinden yardımda bulunabilecek.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkes katılabilir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Vali Yerlikaya duyurdu! 50 bin adrese dağıtılacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | AK Parti'den corona virüs salgınına karşı anlamlı kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA