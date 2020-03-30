Son Dakika Haberi: Kritik zirve sona erdi! Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor

Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün videokonferans yöntemi ile kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantının gündem maddesi Coronavirüs salgını ve bu salgına ilişkin alınacak tedbirler oldu. Ayrıca saat 13:30'da Sağlık Bakanı Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'a tavsiye niteliğindeki kararlar iletildi.

Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor:

Bugün toplantımızda sağlık, gıda ve kamu güvenliği gibi bir çok konuyu tartıştık. Sağlık açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdayız. Şuana kadar sağlık birimlerimize çok sayıda maske, gözlük ve tulum dağıttık. Bu malzemelerin limitini daha da artıracağız. Gerçekten çok modern bir tesis olan hastanelerimiz var.

Okmeydanı Hastanemiz de bugün hizmet vermeye başladı. Burası da şehir hastanesi olarak açıldı. Şehir hastanesi statüsündeki Kartal Hastanesini de bir süre önce hizmete sunmuştuk.

Covid-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi almıştık almaya devam ediyoruz. Gıda konusunda hiç bir sıkıntımız bulunmuyor. Kamu güvenliği konusunda da kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz.

Türkiye; Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın üstesinden gelmeye daha yakın olan bir ülkedir. Vatandaşlarım, acil olmayan durumlarda hastaneye gitmemeli. Okulların tatil edilmesi, özel sektör ve kamunun evden çalışmaya geçmesi, yaşlıların evden çıkmaması ile halk evlerinde kaldı.

Günlük test sayısında 10.0000'i aştık. Tüm rakamları şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır.

Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Pek çok ülkeye sağlık yardımı gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi inşallah çarşamba günü göndereceğiz. Kızılay ile İtalya'ya yardım yaptık ve yapıyoruz.

Solunum cihazı üretmek için kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İşi olmayan, zorunluluğu olmayan vatandaşlarımız kendilerini karantinaya almalılar. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Milletimizle beraber bu musibetin üstesinden geleceğiz. Başaracağımıza inanalım, hiçbir virüs bizim kardeşliğimizden güçlü değildir. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden vazgeçiremez.

Medeniyetimizi, kültürümüz yardımlaşma üzerine kuruludur. Devlet olarak her kesimden insanın yanındayız. İstihdamın devam etmesi için tüm işletmelere kolaylıklar sağladık.

Ülkemizdeki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve pirim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara, mevcut kredilerinin 6 aya kadarı ödemesiz olmak üzere, 12 aya kadar ilave süre tanınmasını sağladık.

Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik. Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmalara, istihdamı azaltmamaları şartıyla, önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar ilave likit sağladık.

Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik. 6 Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın kullanımına sunduk.

2 MİLYON HANEYE BİNER LİRA NAKİT YARDIMI YAPIYORUZ

Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Kısa çalışma ödeneğin şartlarını kolaylaştırdık. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini artırdık.

Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek. Halen 41 ilimizdeki yükseköğrenim yurtlarımızda, yurt dışından gelen 21 bin 500 vatandaşımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz. İlk ve orta öğrenimdeki öğrencilerimize 8 GB'ye kadar ücretsiz internet imkanı getirdik. Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza, 6 milyar liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan yapıyoruz.

SAĞLIKÇILARIMIZIN HER BİRİNE 100 GB İNTERNET KOTASI

Yine sağlıkçılarımızın her birine, TÜRKSAT üzerinden 100'er GB ücretsiz internet kotası veriyoruz. Çiftçilerimize destek olmak için 2020 yılı tarımsal desteklerinin yarıya yakınını bugüne kadar ödedik. 7 Hububat ve sebze başta olmak üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 100'ün üzerindedir.

Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz. Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı.

Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.

7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.

Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

AK PARTİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM PARTİLERİMİZİ KAMPANYAYA DAVET EDİYORUZ

Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.