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Son dakika: Ligler ne zaman başlayacak? Bakan Kasapoğlu A Haber'de yanıtladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Liglerin ne zaman başlayacağı sorusuna Bakan Kasapoğlu “net tarih şu an için belli değil” dedi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: Ligler ne zaman başlayacak? Bakan Kasapoğlu A Haber'de yanıtladı

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaboğlu A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Liglerin ne zaman başlayacağız sorusuna Bakan Kasapoğlu "net tarih şu an için belli değil" dedi.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu günleri elbette aşacağız. Sporcularımızdan örnek tavır ve tutumlar görüyoruz. Bu bizi bir dayanışma ruhuyla ayakta tuttu.

Fatih hocayla görüştüm. Abdurrahim ve Göksel beyle de görüştüm. İnşaAllah her biri de en güçlü şekilde dönecektir. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor"

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Son dakika: Ligler ne zaman başlayacak? Bakan Kasapoğlu A Haber'de yanıtladı
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