Türkiye'de coronavirüs vakalarında son durum! Bakan Koca son dakika duyurdu!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıkladı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

Bugünkü test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610, vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

Ülkemizin mevcut Koronavirüs tablosunu burada ve aşağıda paylaştığım linkte bulabilirsiniz.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dJX0NPTFI1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 30, 2020

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu 37 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 10.827, can kaybının 168'e ulaştığı bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

37 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; Bugün 1.610 yeni tanı kondu. 37 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 168'e, hasta sayısı 10.827

Öte yandan bugün 11.535 yeni test yapıldı.

TABURCU EDİLEN HASTA SAYISI 162 OLDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; bugün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'u pozitif çıktı. 37 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tabloda toplam rakamlara da yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 olarak yer aldı.

TEST SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki yeni tip koronavirüs verilerini açıkladı. Yapılan testin 11.535 olduğu belirtildi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN



VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...