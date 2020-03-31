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Adalet Bakanı Gül'den infaz yasası açıklaması: Kapsamını meclis belirleyecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül infaz yasasıyla ilgili soruları cevaplandırıyor. A Haber'deki röportajda Gül "Teklif gelmeden kapsamı belirlemek doğru değil. Kapsamı meclis belirleyecek" dedi. İşte Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar

Giriş Tarihi: 31.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:25 ABONE OL
Adalet Bakanı Gül'den infaz yasası açıklaması: Kapsamını meclis belirleyecek

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

BUGÜN, YARIN MECLİSE GELİR

Teklif verildikten sonra kapsam belli olacak. Şu an 300 bin tutuklu ve mahkum var. Bugün, yarın ya da bu hafta meclise gelir. Kapsamı meclis belirler.

HASSASİYETLERİ GÖZETİYORUZ

Bazı hassasiyetleri önemle gözetiyoruz. Adam öldürme ve cinsel suçlar, uyuşturucu konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın toplumun hiçbir kesiminin kabullenmeyeceği suçları dışında tutulması yönünde bir iradesi vardı. O anlamda bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Teklifle göreceğiz ama buna yönelik tabi meclisin aldığı karar uygulanır.

DENETİMLİ SERBESTLİK UZAYABİLİR

Ayrıca denetimli serbestlik süresinin uzatılması gündemde. Bu yönde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz.

MHP İLE İSTİŞARELER TAMAMLANDI

Bugün meclise gelmesi sürpriz olmaz. Hemen hemen çalışmalar bitmişti. MHP ile istişareler de tamamlanmıştı. Çok ciddi bir durum olmazsa genel kurula gelir ve Türkiye için en doğru karar çıkar diye düşünüyoruz.

CEZAEVLERİNDE CORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Ceza infaz kurumlarımızda halen bir vaka yok. çok büyük tedbirler aldık. Yeni gelenler ya da tutuklamalar oluyor. Onlarla ilgili bir karantina bölgesi belirlendi. Sonda koğuşlara alınıyor.

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Adalet Bakanı Gül'den infaz yasası açıklaması: Kapsamını meclis belirleyecek
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