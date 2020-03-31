Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz kanunu detayları belli oldu mu? Açık cezaevindeki mahkumlar...

Uzun süredir gündemde olan Af ve Ceza infaz yasası hakkında son dakika detayları geliyor! Ülkemizde 168 vatandaşımızın ölümüne neden olan corona virüs yüzünden devletin her makamında tedbirler üst düzeyde devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 30 Nisan'a kadar tüm adli işlemlerin durdurulduğu ifade edilmişti ayrıca icra talebi de yapılamıyor. Corona virüs tehlikesi nedeniyle açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun cezalarını evde çekmeleri planlanıyor. Son dakika af yasası ile ceza infaz kanunu detayları haberimizde!

SON DAKİKA - AF YASASI DETAYLARI NETLEŞİYOR!

Yapılacak düzenleme, halen açık cezaevlerinde kalan 70 bin kişiyi ilgilendiriyor. İnfaz düzenlemesinde, bu kişilerin belirlenen süreyle cezalarını evlerinde çekmeleri, salgın endişesinin ortadan kalkmasının ardından yeniden cezaevlerine dönmeleri planlanıyor. Ev hapsinin tüm koşulları bu kişiler için geçerli olacak. Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.