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Haberler Gündem Haberleri Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz kanunu detayları belli oldu mu? Açık cezaevindeki mahkumlar...

haberleri! detayları belli oldu mu? Açık cezaevindeki mahkumlar...

Dünya üzerinde neredeyse her ülkede ölümlere neden olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen virüs yüzünden cezaevlerinde de düzenlemelere gidiliyor. Sabah saatlerinde gelen haberine göre af ve ceza infaz yasası üzerinde son detaylar belli oluyor. Hürriyet Gazetesi'nin iddiasına göre açık cezaevinde kalan mahkumlardan bazıları corona virüs tehlikesi nedeniyle cezalarını evde çekecek. ve ceza infaz yasası kimleri hangi suçları kapsıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 08:21 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz kanunu detayları belli oldu mu? Açık cezaevindeki mahkumlar...

Uzun süredir gündemde olan Af ve Ceza infaz yasası hakkında detayları geliyor! Ülkemizde 168 vatandaşımızın ölümüne neden olan virüs yüzünden devletin her makamında tedbirler üst düzeyde devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 30 Nisan'a kadar tüm adli işlemlerin durdurulduğu ifade edilmişti ayrıca icra talebi de yapılamıyor. Corona virüs tehlikesi nedeniyle açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun cezalarını evde çekmeleri planlanıyor. Son dakika ile detayları haberimizde!

SON DAKİKA - AF YASASI DETAYLARI NETLEŞİYOR!

Yapılacak düzenleme, halen açık cezaevlerinde kalan 70 bin kişiyi ilgilendiriyor. İnfaz düzenlemesinde, bu kişilerin belirlenen süreyle cezalarını evlerinde çekmeleri, salgın endişesinin ortadan kalkmasının ardından yeniden cezaevlerine dönmeleri planlanıyor. Ev hapsinin tüm koşulları bu kişiler için geçerli olacak. Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.

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Af yasası son dakika haberleri! Ceza infaz kanunu detayları belli oldu mu? Açık cezaevindeki mahkumlar...
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